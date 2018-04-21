Тюменский "Профмодуль" освоил выпуск импортозамещающей продукции

Новую продукцию для нефтегазовой промышленности, которая успешно заменит импортные аналоги, начали производить на тюменском заводе "Профмодуль", сообщили в пресс-службе губернатора.

"Местные специалисты успешно освоили производство деталей со смещенным центром и кабель-каналом, необходимые для эксплуатационных колонн буровых скважин. К сожалению, в нефтегазовой промышленности до сих пор велика доля импортных деталей и технологий. Опыт "Профмодуля" показывает, что их вполне по силам делать в Тюмени", - говорит немецкий партнер завода Клаус Шольц.

Сейчас на заводе принята программа технического перевооружения, результатом чего стало появление линейки самых современных станков.

Благодаря этому оборудованию, "Профмодуль" существенно расширил свои возможности, что позволяет постепенно заменить, а затем и полностью отказаться от поставки продукции для нефтяников из-за рубежа.

О планах еще более активно продолжать программу импортозамещения в январе в 2018 года говорил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.