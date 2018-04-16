Агрофирма КРиММ выпустит в поля новую технику

Агрофирма КРиММ из Упоровского района к новому сельскохозяйственному сезону обновила парк спецтехники. Одна из главных новинок – полевой опрыскиватель производства компании AMAZONE, признанного лидера в данном сегменте.
Как рассказал генеральный директор предприятия Геннадий Рязанов, договор с AMAZONE был подписан по итогам участия в одной из крупнейших выставок "Агритехника" в Ганновере.
"На протяжении нескольких лет мы посещаем все значимые выставки достижений в сельском хозяйстве, во время которых по максимуму набираемся полезной информации. Это касается полевой техники, оборудования по переработке продукции, новейших сортов картофеля и овощей", - отметил Геннадий Рязанов.
Также на поля агрофирмы в этом году выйдут новые, более вместительные прицепы, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.
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