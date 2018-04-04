В Белоярском при поддержке Запсибкомбанка прошёл конкурс юных талантов

Запсибкомбанк

Традиционно в начале апреля на сцене Центра культуры и досуга "Камертон" Белоярский проходит красочный праздник – конкурс юных талантов "Принц и Принцесса детства". ПАО "Запсибкомбанк" поддержал мероприятие в качестве одного из партнеров.

Десять одаренных участников – пять девочек и пять мальчиков подарили жюри и зрителям незабываемые моменты встреч с героями любимых мультфильмов, а также показали пародии на популярных звезд эстрады и порадовали парными танцевальными номерами. Не постеснялись ребята и рассказать о своих мечтах, представив на конкурсе будущие профессии.

Проведение таких творческих мероприятий является хорошей поддержкой юных талантов и проявлением заботы о подрастающем поколении. Конкурс всегда оставляет у зрителей и участников массу положительных эмоций и приятных воспоминаний.

"Дополнительный офис "Белоярский" с удовольствием принимает участие в культурных проектах, которые проводятся в городе и районе, тем самым вносит непосредственный вклад в развитие детского творчества", – рассказывает директор дополнительного офиса "Белоярский" Маргарита Дуданова.