Тюменская область представила проекты из сферы АПК на выставке в Техасе

Проекты Тюменской области в сфере сельского хозяйства продемонстрировали на крупнейшей животноводческой выставке "Houston Livestock Show and Rodeo", известной как Хьюстонское Родео, которая проходила в штате Техас, США.

Тюменские проекты, в том числе в рыборазведении и рыбопереработке, стали частью экспозиции Ассоциации региональных сельхозтоваропроизводителей (АРСП), которая принимала участие в выставке. Павильон АРСП впервые в истории Хьюстонского Родео показал продукцию отечественных сельскохозпроизводителей, торговый, инвестиционный и промышленный потенциал различных регионов России.

Гости Родео познакомились с особенностями российского животноводства и скотоводства, узнали об уникальных породах скота, ремёслах и промыслах, кулинарных традициях разных регионов страны. Особое внимание было уделено качеству и экологичности отечественной продукции, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Кроме того, в рамках выставки удалось достигнуть договоренностей о сотрудничестве городов-побратимов из США и России, проведении совместных мероприятий. Деятельность АРСП высоко оценили организаторы Родео, а также присутствовавшие зарубежные эксперты.

Отметим, ежегодно на площадке Хьюстонского Родео собирается более 2 млн человек, в числе которых представители агробизнеса всех континентов планеты для обмена профессиональным опытом, ведения переговоров и заключения договоров.