Рынок новых легковых авто в Тюменской области вырос на 25% за год

Рынок новых легковых автомобилей в Тюменской области по итогам 2017 года вырос почти на 25%, его емкость увеличилась на 26,7%. На покупку новых машин жители региона потратили 18,4 миллиарда рублей, пишет "Тюменская линия".

В целом по стране, согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", рынок новых легковых автомобилей в минувшем году достиг 1,46 миллиона единиц. Емкость российского рынка в денежном выражении оценивается в 1,97 триллиона рублей.

Крупнейшим субъектом РФ по емкости авторынка является Москва, на долю которой приходится пятая часть от общероссийского показателя. Так, в 2017 году москвичи потратили на новые легковые автомобили около 390 миллиарда рублей. На втором месте располагается соседнее Подмосковье с результатом 173,6 миллиарда рублей. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (158 миллиарда рублей).

Тюменская область вошла в Топ-30 и расположилась на 23 месте. Данное исследование охватывало все субъекты РФ и позволило определить регионы с наибольшей емкостью рынка новых машин. В результате был составлен рейтинг 30 крупнейших регионов по этому показателю, сообщает Автостат.