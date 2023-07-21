"Автодвиж - 2023" в Ишиме предложит водителям тест-драйвы "москвичей", УАЗов и китайских авто

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5 августа на трёх городских площадках города развернётся "Ишимский автодвиж – 2023". Торжественное открытие фестиваля состоится в 11:00, с этого часа и до 18:00 можно будет поучаствовать в тест-драйве новых автомобилей Москвич, OMODA, Geely, Faw, Eceed, УАЗ, Sollers (коммерческий фургон).

В 11:30 стартует велоэстафета, в это время ишимцам будет представлено захватывающее шоу-велоэкстрим (г. Тюмень). С 13 часов горожане примут участие в открытых тренировках "Вольный стиль". В два часа дня померяются децибелами участники конкурса "Автозвук". В 16:00 запланировано силовое шоу, часом позже - пенная дискотека. С 18:00 до 21:30 в парке состоится праздничная дискотека, изюминкой которого станет огненное шоу.

Также на протяжении всего дня в парке будут работать музей под открытым небом, фестиваль мастеров-декоративно-прикладного творчества, летний читальный зал "ЛитЛето и Я", выставка животных.

И ещё два конкурса, которые пройдут в субботу одновременно на площадках ишимских автодромов: на территории автодрома автошколы "Автомобилист" с 12:00 до 14:00 посоревнуются автоледи, в то же время на автодроме автошколы ВОА за победу сразятся автобайкеры.