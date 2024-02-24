Как выбрать масло для двигателя автомобиля

Опытный водитель Ирина Павлова поделилась, как подобрать масло и найти альтернативу фирменной жидкости.

Если периодически масло приходится доливать, то стоит заглянуть в техническую документацию транспортного средства в раздел техобслуживания двигателя. Как правило, производители указывают, какое масло нужно использовать.

Его стоит подбирать по классификации API, SAE или ACEA. Оно должно соответствовать требованиям вашего двигателя. Ирина отметила, что базовых характеристик, указанных в инструкции, стоит придерживаться, потому что это продлит срок службы автомобиля. А это особенно важно для тех, у кого транспортное средство на гарантии, а двигатель находится в идеальном состоянии. Тогда и замена масла не будет беспокоить слишком часто, - сообщает Тюменская область сегодня.

Отвечая на этот вопрос, какое лучше, Ирина однозначно отдала предпочтение синтетическому. – У него только один минус – высокая цена. А масло обладает более высоким уровнем стабильности и полезных свойств. Оно разрабатывается специально для современных двигателей и может использоваться в экстремальных температурных условиях. Для синтетического масла используется меньше присадок, – отметила она.