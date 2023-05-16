Тюменцам напомнили, как нельзя парковать автомобили во дворах

Жители Тюмени продолжают ставить свой автотранспорт на газонах и... платить за это штрафы. Только за апрель квартальные Калининского административного округа по этим фактам составили 33 протокола, сообщили в администрации города.

"Ежедневно ведущие инженеры квартальной инспекции МКУ "Служба заказчика по благоустройству Калининского административного округа города Тюмени" осуществляют обход имущественных комплексов. Основной обязанностью квартального является контроль за соблюдением Правил благоустройства города. Одно из часто встречающихся нарушений в весенне-летний период – размещение транспортных средств на газонах, цветниках и иных территориях, занятых травянистыми растениями. Только за апрель 2023 года ведущими инженерами квартальной инспекции Службы заказчика по благоустройству Калининского административного округа составлено 33 протокола по данному факту", - отмечается в сообщении.

Администрация просит жителей города проявить сознательность и не нарушать благоустройство дворов и других общественных пространств.