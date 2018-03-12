Пряники из Ишима можно найти на полках гипермаркетов

Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

В крупных федеральных торговых сетях появилась продукция ишимского завода по производству пряников "Сибирское лукошко". При поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области и администрации города Ишима предприниматель Владимир Лукошин реализует продукцию завода не только на полках розничных магазинов, но и в торговых сетях "Магнит" и "Низкоцен", а с конца февраля этого года начались отгрузки в гипермаркеты "Лента". Как рассказали в инвестиционном агентстве, в результате мониторинга состояния товара на полках, обучающих сессий и анализа деятельности завод увеличил продажи в "Магните" вдвое и расширил торговое пространство на полках магазинов.

Ишимские пряники можно найти и в региональных торговых сетях, например в "Тамаре". На очереди – новые магазины в Тюмени, Тобольске, Заводоуковске. Есть перспектива для развития в близлежащих муниципальных районах – Сладковском, Голышмановском, Сорокинском.

Инвестиционный проект индивидуального предпринимателя Владимира Лукошина стартовал в 2015 году. Инвестор приобрел имущественный комплекс общей площадью более пяти тысяч квадратных метров, демонтировал устаревшее оборудование, отремонтировал производственные цеха, установил и запустил технологическую линию по производству пряников. На заводе выпускаются пять видов продукции: пряники "Невский", "Имбирный", "Воронежский", "Мятный", "Шоколадный".