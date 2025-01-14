В новом питомнике под Тюменью для восстановления лесов будут выращивать 12 млн сеянцев в год

В селе Борки Тюменского района запустили в эксплуатацию первую очередь селекционно-семеноводческого центра, в теплицах планируют ежегодно выращивать до 12 млн сеянцев, первые посадки уже проведены и заключены договоры с крупными компаниями по лесовосстановлению.
Помимо сеянцев, в питомнике посадили пробную партию тюльпанов. Собрать первый урожай планируют к началу марта.
В информационном центре правительства Тюменской области сообщили, что масштабный проект по строительству специализированного центра реализует тюменская компания "ГК-Актив". Объем инвестиций первой очереди проекта составил более 80 млн рублей. Проект находится на сопровождении Инвестиционного агентства Тюменской области.
На площади более 6 гектаров будут построены 4 теплицы для разведения хвойных пород с закрытой корневой системой; площадки закаливания для дальнейшего доращивания саженцев; питомник декоративных растений для благоустройства и озеленения.
Инвестиционное агентство Тюменской области оказало содействие инвестору в подключении газа для отопления теплиц селекционно-семеноводческого центра.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru