В новом питомнике под Тюменью для восстановления лесов будут выращивать 12 млн сеянцев в год

17:17 14 января 2025
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Фото - Инвестиционное агентство Тюменской области

В селе Борки Тюменского района запустили в эксплуатацию первую очередь селекционно-семеноводческого центра, в теплицах планируют ежегодно выращивать до 12 млн сеянцев, первые посадки уже проведены и заключены договоры с крупными компаниями по лесовосстановлению.

Помимо сеянцев, в питомнике посадили пробную партию тюльпанов. Собрать первый урожай планируют к началу марта.

В информационном центре правительства Тюменской области сообщили, что масштабный проект по строительству специализированного центра реализует тюменская компания "ГК-Актив".  Объем инвестиций первой очереди проекта составил более 80 млн рублей. Проект находится на сопровождении Инвестиционного агентства Тюменской области.

На площади более 6 гектаров будут построены 4 теплицы для разведения хвойных пород с закрытой корневой системой; площадки закаливания для дальнейшего доращивания саженцев; питомник декоративных растений для благоустройства и озеленения.

Инвестиционное агентство Тюменской области оказало содействие инвестору в подключении газа для отопления теплиц селекционно-семеноводческого центра. 

Теги: Инвестиционное агентство , экология
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