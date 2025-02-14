В Заводоуковске провели форум для инвесторов

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Сбербанк провёл форум "Новые инвестиционные возможности в Заводоуковском муниципальном округе". Мероприятие для предпринимателей было организовано при поддержке правительства региона, Фонда "Инвестиционное агентство" Тюменской области и Союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области". В нём приняли участие около 60 предпринимателей.

На встрече глава Заводоуковского муниципального округа Светлана Касенова обозначила ключевые преимущества и приоритетные направления для ведения бизнеса на территории муниципалитета, а также рассказала о наиболее масштабных проектах. "Для нас очень важно развивать в муниципалитете социальную инфраструктуру. Создание комфортных городских пространств – один из способов сохранения молодежи на территории. Совместно с бизнес-сообществом мы можем развивать наш округ. Благодарю представителей бизнеса, которые это понимают, вкладывают инвестиции и создают новые рабочие места. В прошлом году у нас на сопровождении находилось 102 инвестиционных проекта, больше половины из них реализованы. В этом году мы продолжаем сопровождать проекты и актуализируем профиль территории. Также возможности для реализации бизнеса в округе представлены на инвестиционной карте региона. Готовы к сотрудничеству!" - отметила Касенова.

В качестве приглашённого эксперта на форуме выступил генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов. Он рассказал об инвестиционных предложениях и возможностях для бизнеса. Вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Юлия Ахметова обратила внимание предпринимателей на инструменты строительно-индустриального кластера, полезные для бизнеса в районах.

Представители Сбера осветили макроэкономические тренды, представили решения для бизнеса в сфере искусственного интеллекта, провели анализ рынка Заводоуковского муниципального округа и факторов, влияющих на инвестиционный потенциал муниципалитетов, а также продемонстрировали отраслевые решения, которые будут полезны местным предпринимателям в сегменте малого бизнеса.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

В первую очередь такие площадки создаются для совместной работы бизнес-сообщества, власти и финансовых структур для улучшения инвестиционного климата на территории. Предприниматели могут узнать обо всех условиях ведения бизнеса в муниципалитете напрямую от администрации и оценить свои возможности. Со своей стороны, мы делимся аналитикой и предоставляем различные инструменты для ведения и масштабирования бизнеса. Совместно мы определили стратегию развития на год и поставили цели, которые позволят повысить эффективность проектов для всех заинтересованных сторон. В ближайшее время мы проведем аналогичные мероприятия для предпринимателей Ялуторовска и Тюмени.

В завершение мероприятия руководители Сбера и Заводоуковского муниципального округа заключили соглашение о сотрудничестве.