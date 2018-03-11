Тюменская агрофирма КРиММ поставляет элитный картофель производителям чипсов

Агрофирма КРиММ (Упоровский район) заключила долгосрочный договор на пять лет с компанией PepsiCo, которая владеет торговой маркой чипсов Lay’s. Тюменский производитель будет поставлять элитный картофель.

Как сообщил директор агрофирмы Геннадий Рязанов, мировая компания предъявляет жесткие требования к качеству поставляемой продукции, однако тюменское предприятие их выдерживает, поэтому было принять решение перейти на долгосрочные отношения.

"КРиММ уже давно работает с компанией PepsiCo. На днях представители компании побывали на агрофирме. По итогам переговоров решено перейти на пятилетний цикл поставок картофеля – до 2022 года", - прокомментировал руководитель предприятия.

Кроме того, продолжаются деловые контакты с голландскими производителями сельхозтехники. По словам Геннадий Рязанова, речь идет о поставках полевой техники для уборки капусты и для подработки картофеля в хранилище. Также ведутся работы по согласованию строительства завода. Новые производственные линии позволят выпускать три вида продукции – охлажденный картофель, бланшированный и пастеризованный в вакуумной упаковке, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.

