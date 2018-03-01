В Тюмени состоялось ежегодное совещание руководителей отделений ПАО "Запсибкомбанк"

Запсибкомбанк

В феврале 2018 года в Тюмени состоялось ежегодное совещание руководителей отделений ПАО "Запсибкомбанк" из различных регионов России: Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Свердловской, Челябинской, Нижегородской, Самарской, Новосибирской, Кемеровской, Омской областей, Республик Башкортостан и Татарстан, Санкт-Петербурга и Москвы.

Руководством банка подведены итоги второго года реализации Стратегии развития на 2016 – 2018 годы, определены основные приоритеты на текущий год. Учитывая амбициозные планы, установленные Стратегией, приоритет был отдан практической отработке инструментов управления результатом с целью достижения поставленных показателей по бизнесу.

В рамках торжественной части президент банка Дмитрий Горицкий наградил лучшие подразделения по итогам 2017 года. Лидерами рейтинга стали дополнительный офис № 4 "Калининский" (Тюмень), дополнительный офис № 10 "Заводоуковский" и Северо-Западный филиал (Санкт-Петербург).

"Ежегодно в Тюмени проводится совещание директоров отделений банка для подведения итогов работы в прошедшем году, поощрения тех, кто внес наибольший вклад в общий результат, а также обсуждения путей достижения поставленных руководством задач на новый период. В этом году традиционную повестку совещания дополнили практикум по управлению продажами и обучение, проведенное партнером банка – СК "Альфастрахование-Жизнь", по портфельным продажам. Помимо практических навыков, подобный формат предоставляет отличную возможность обменяться мнениями и опытом с коллегами из других регионов, получить ответы от экспертов по наиболее актуальным вопросам", – рассказала начальник департамента развития филиальной сети ПАО "Запсибкомбанк" Наталья Бурдина.