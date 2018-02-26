Суд подтвердил нарушение конкуренции в Рощино в отношении поставщика бортового питания

Арбитражный суд Тюменской области подтвердил, что АО "Аэропорт "Рощино" ущемляло интересы поставщика бортового питания и создавало ему препятствия в доступе на рынок бортового питания. Решение Тюменского УФАС России о признании аэропорта нарушившим закон о защите конкуренции было оставлено в силе.

С заявлением о том, что его права ущемлены, в антимонопольную службу обратился поставщик бортового питания ООО "Сила вкуса". На аэропорт Рощино законодательно возложены функции по обеспечению авиационной безопасности, включающие обязанность организации и проведения досмотра бортового питания, доставляемого на борт воздушных судов. Несмотря на то, что расходы на проведение досмотра бортового питания оплачивала авиакомпания, аэропорт дополнительно в течение 2016 года взимал с поставщика бортового питания плату за проведение предполетного досмотра.

Затем, ссылаясь на недостаток сотрудников службы безопасности и транспортных средств, аэропорт сообщил ООО "Сила вкуса" о прекращении проведения с января 2017 года предполетного досмотра бортового питания. С этого же времени аэропорт прекратил и предоставление спецтранспорта для доставки борт питания поставщика до самолета.

В марте 2017 года аэропорт намеренно создал для ООО "Сила вкуса" ситуацию, которая могла привести к срыву поставки бортпитания и фактически стала причиной задержки рейса самолёта авиакомпании S7.

В ходе разбирательств по делу сотрудники Тюменского УФАС России выявили, что Рощино имеет экономическую заинтересованность в вытеснении ООО "Сила вкуса" с рынка поставки бортового питания, поскольку тоже осуществляет деятельность на этом рынке. "Аэропорт "Рощино", пользуясь своим монопольным положением на рынке аэропортовых услуг, оказывал влияние на смежный рынок услуг поставки бортового питания с целью укрупнения своего положения на этом рынке путем вытеснения своего конкурента", — отметил заместитель руководителя Тюменского УФАС России Дмитрий Полухин.

В данном случае аэропорт Рощино нарушил сразу две нормы закона о защите конкуренции. Необоснованно взимая плату за досмотр бортпитания, он ущемил права хозяйствующего субъекта, а отказ аэропорта производить досмотр мог привести к устранению конкурента с рынка, что неизбежно привело бы к ограничению конкуренции и монополизации рынка.