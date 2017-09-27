Тюменское УФАС оштрафовало Росгосстрах за сговор с оператором техосмотра

Тюменская антимонопольная служба оштрафовала участников сговора на рынке автострахования, длившегося несколько лет. ПАО "Росгосстрах" назначен штраф в 10,5 миллионов рублей, оператор техосмотра оштрафован на 20 тысяч рублей.

Страховщик и ИП Пономарев Г.А. работали по незаконному соглашению с декабря 2013 года. Обращавшимся в Росгосстрах за оформлением полиса ОСАГО клиентам навязывали заключение договоров технического осмотра транспортных средств и контрольной диагностики аккумуляторной батареи. Иногда это делалось под страхом отказа в оформлении полиса. При этом клиент должен был на месте внести плату за фактически не предоставленные ему услуги ИП Пономаревым Г.А. Росгосстрах же получал за свои услуги 30% от суммы перечисленных ИП Пономареву Г.А. денежных средств.

Антиконкурентное соглашение тюменские антимнопольщики выявили в конце декабря 2016 года. По их подсчетам, за 2014 год в результате соглашения Росгосстрах выручил более 7 миллионов рублей, в 2015 году — более 11 миллионов рублей.

Совокупный размер выручки оператора техосмотра за это время составил порядка 60 миллионов рублей. Ему удалось занять более 40%, а впоследствии и более 50% рынка.

"Тюменское УФАС России признало в действиях Росгосстраха и ИП Пономарева Г.А. нарушение статьи 11 Закона "О защите конкуренции". Решение контролирующего органа участники сговора пытались оспорить сначала в тюменском арбитражном, а затем и в апелляционном судах. Суды своими решениями подтверди правоту выводов антимонопольной службы", — рассказали в пресс-службе УФАС по Тюменской области.