УФАС указал администрации Уватского района на чрезмерные требования к перевозчикам

Администрация Уватского района выбрала перевозчика для осуществления регулярных рейсов по внутримуниципальным маршрутам без соблюдения закона о конкуренции. По сообщению УФАС по Тюменской области, при разыгрывании права на заключение договоров муниципалитет установил излишние требования к участникам конкурса, а также заключил договор с победителем, предложение которого им не соответствовало.

В конкурсной документации было установлено требование о том, что участники должны были иметь резервные транспортные средства в одинаковом количестве, что и основные. К примеру, если в лоте конкурса установлено 4 основных транспортных средства, то перевозчик должен представить еще 4 резервные машины.

Участвовать в конкурсе на таких условиях заявилась только одна компания. С ней по итогам конкурса и был заключен договор. При этом ее заявка не соответствовала заявленным требованиям заказчика.

Действия администрации тюменские антимонопольщики квалифицировали как ограничение конкуренции. Требование о предоставлении равного количества резервного транспорта количеству основных машин там сочли излишним, по всем лотам было достаточно одного резервного транспорта, так как рейсы выполняются в разные дни. В ведомстве это расценили как нарушение закона о защите конкуренции.

Как пояснил руководитель Тюменского УФАС России Игорь Веретенников, Уватская администрация допустила грубейшие нарушения при проведении торгов, что повлекло ограничение конкуренции на внутреннем рынке пассажирских перевозок района. "Нами был проведен анализ данного рынка с направлением анкет его участникам. В ответах респонденты указали, что существенным барьером для конкурентной борьбы между ними является установленные муниципалитетом требования о наличии основных и резервных транспортных средств в одинаковом количестве. Учитывая, что рынок услуг по перевозке пассажиров является конкурентным, факт участия в торгах только одного перевозчика еще раз доказывает, что администрацией Уватского муниципального района необоснованно были созданы барьеры, препятствующие доступу на товарный рынок", — сказал он.