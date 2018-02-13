Тюменских школьников учат реализовывать собственные бизнес-идеи

За последние два года в трех сезонах проекта "Это бизнес, детки!" поучаствовали почти 800 учащихся школ Тюменской области.

Проект реализуется инвестиционным агентством Тюменской области по заказу правительства региона и направлен на формирование позитивного образа предпринимателя среди школьников. Ребята проходят реальный путь предпринимателя, разрабатывая собственные бизнес-идеи и решая кейсы от наставников — опытных бизнесменов.

Школьники знакомятся с лучшими практиками на базе онлайн- и офлайн-площадок: для них проводятся общие лекции о предпринимательстве, синемалогии, мастер-классы, вебинары, интерактивные и практические встречи с предпринимателями, фоновые задания и события в социальных сетях.

"Мы хотим показать, что быть предпринимателем реально. Школьники видят конкретные примеры, истории успеха. Получают навыки, которые помогают им разобраться в финансовых вопросах, бизнес-планировании, а в перспективе — в ведении собственного бизнеса", — отмечает Дмитрий Утьев, начальник отдела информации инвестиционного агентства.

В прошлом году школьники попробовали реализовать самые разные бизнес-идеи — выпуск корпоративной настольной игры, проведение промо-акций, детские мастер-классы, рэп-батл между школьниками, продажа новогоднего имбирного печенья.

В третьем сезоне участниками проекта стали 15 команд по 13 человек в каждой. Попробовали себя в роли юных бизнесменов учащиеся 8–11 классов. Победителем сезона стала команда "Юнос" из поселка Московский. Команда победителей отправилась на экскурсию в Москву в компанию "Black Star", где посетила фабрику одежда, бургерную и студию звукозаписи.