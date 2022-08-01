О мерах поддержки рассказали тюменским предпринимателям в прямом эфире

Прямая линия с директором департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области состоялась в прошедшую среду. Антон Машуков рассказал о федеральных и региональных мерах поддержки бизнеса и ответил на вопросы. Эфир прошел при поддержке Центра управления регионом (ЦУР) Тюменской области.

Жители региона задали более 20 вопросов. Они интересовались, как получить финансовую поддержку на открытие бизнеса от государства, есть ли программы для самозанятых граждан, какие возможности дают грантовые конкурсы для предпринимателей. Посмотреть запись трансляции можно по ссылке.

Антон Машуков пояснил, для тех, кто хочет развивать свое дело, есть различные меры материальной поддержки от государства. Например, с этого года в регионе 100% возмещается оплата первого взноса по договору лизинга, а также теперь по программе можно приобрести б/у оборудование. Также существуют грантовые конкурсы для бизнеса: молодые люди до 25 лет или социальные предприниматели могут получить до 500 тысяч рублей на свой проект. В этом году на каждый из конкурсов уже поступило по 17 заявок. Второй поток стартует 22 августа, у тюменцев будет 10 дней, чтобы подать документы, а следующая волна начнется в октябре.

Самозанятым директор департамента инвестполитики предложил воспользоваться обучающими программами. На портале самозанятые72.рф можно найти различные мастер-классы по совершенствованию базовых навыков, а также по продвижению продукта или услуги. Кроме того, тюменцы могут представлять свой продукт на ярмарках в торговых центрах на безвозмездной основе в течение месяца.

По материалам ЦУР Тюменской области.