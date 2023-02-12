Несколько встреч для социальных предпринимателей состоится в Тюмени

В Тюмени пройдет цикл встреч для соцпредпринимателей и всех заинтересованных "Шаг за шагом". Она будет представлять собой площадку для профессионального взаимодействия участников социальных инициатив. Кроме того, там можно будет получить помощь в реализации своих общественно значимых проектов.

Первый семинар состоится 16 февраля в 12:00 в мультицентре "Контора пароходства". В течение года будут организованы еще несколько семинаров. На них участники обсудят темы продаж и выстраивания личного бренда, узнают больше о социальной франшизе и мерах поддержки.

Как ранее рассказала изданию "Тюменская область сегодня" руководитель центра инновации социальной сферы центра "Мой бизнес" Лилия Загваздина, задача соцпредпринимателя состоит в оказании услуг социально-незащищенным категориям населения, либо реализации их продукции, либо производство товаров для них (к примеру, средств реабилитации), либо же их трудоустройство.

Получить более подробную и проконсультироваться по вопросам вступления в реестр соцпредпринимателей можно по телефону: 8 (3452) 499-944, доб. 242.