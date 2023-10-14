Голышмановский 14-летний предприниматель получил полумиллионный грант

Индивидуальный предприниматель Александр Сотников защитил проект на областном конкурсе для молодых бизнесменов и получил полумиллионный грант. Он планирует приобрести материалы на строительство мини-фермы для содержания десятка голов крупного рогатого скота, шаровую поилку для животных, пресс-подборщик для заготовки кормов.

Перед участием в грантовом конкурсе, Александр прошел тренинг "Азбука предпринимателя" от Инвестиционного агентства Тюменской области

Молодой бизнесмен собирается увеличить поголовье скота. Последний раз он приобрел трех бычков. Это уже четвертая партия сельхозживотных, которых Саша купил на деньги, заработанные самостоятельно. На доходы парень купил раритетный "Москвич-407" 1958 года выпуска. Сейчас он восстанавливает свой первый автомобиль.

Юный фермер задумался о собственном бизнесе в 11 лет. На день рождения родственники подарили ему деньги. К ним он добавил свои, вырученные на сборе металлолома и продаже яблок из домашнего сада. Хотелось парню приобрести себе и ноутбук, и телефон, и квадроцикл. Неожиданно для близких передумал и попросил отца купить ему бычка для откорма. Через полгода продал выращенную животину и приумножил средства, которые потратил на покупку бычка. Тут же пустил их в оборот. Поначалу отец помогал Саше управляться с хозяйством. Сейчас он сам ухаживает за своими телятами: кормит, поит и чистит в загонах. Участвует в заготовке сена для животных, сообщает АиФ-Тюмень.