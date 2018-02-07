Программы на покупку земли и строительство дома – когда хочется быть вне городской суеты

Запсибкомбанк

Задумались отдалиться от городской суеты? Именно для вас будут особо интересны программы кредитования ПАО "Запсибкомбанк" на покупку земли и на строительство жилого дома своими силами.

Если место для строительства не выбрано, то зима – самое время начать поиск и приступить к оформлению заявки на получение заемных средств, ведь ближе к сезону цены на участки начнут расти, что может значительно увеличить стоимость сделки. Ипотека на земельный участок предоставляется при имеющемся первоначальном взносе 20% от стоимости участка по ставке от 10,5% годовых*;

Если земельный участок у вас уже имеется, но недостаточно собственных средств на постройку дома, то вы можете оформить кредит на строительство дома своими силами по такой же процентной ставке – 10,5% годовых*.

При этом обе программы доступны как для клиентов, которые получают зарплату на карту ПАО "Запсибкомбанк", так и для клиентов других банков.

"Запсибкомбанк старается предлагать программы кредитования, которые позволяют решить практически любой жилищный вопрос, в том числе в формате загородной недвижимости. Приобрести земельный участок или построить дом – мечта многих, но некоторым она кажется недосягаемой. Но вы же знаете, Запсибкомбанк готов помочь исполнить мечты клиентов. Если вам надоел шумный город и вы хотите жить ближе к природе, задумывайтесь об этом уже сегодня", - прокомментировал Иван Бочарников директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".

Оформить заявку на ипотеку на землю или кредит на строительство жилого дома своими силами можно, оставив заявку на сайте банка, либо в личном кабинете сервиса "Интернет-Банк" , или обратиться в ближайший к вам офис.