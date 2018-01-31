Запсибкомбанк отмечен экспертами в номинации "Сделка года" за самую значимую для развития Урало-Сибирского региона сделку

Запсибкомбанк

В Тюмени прошла церемония вручения премии для лидеров политики и бизнеса "Итоги года Урала и Сибири - 2017", организаторами которой выступил РИА "ФедералПресс".

"Итоги года Урала и Сибири" ежегодно собирают наиболее ярких и успешных номинантов – представителей общественно-политической, экономической жизни Уральского федерального округа, которые внесли существенный вклад в развитие урало-сибирских регионов. Задачи Премии – способствовать построению единого информационного политического и экономического пространства на территории округа. Инициативу полностью поддерживает аппарат уполномоченного представителя президента РФ.

Формат Премии уникален: на одной площадке обсуждаются и оцениваются события, произошедшие в шести регионах Урала и Сибири. Эксперты сравнивают их потенциал, подчеркивают достижения и отмечают реализованные проекты как в рамках конкретных областей, так и учитывая политико-экономическую ситуацию региона в целом.

Символично, что в этом году премия проходила в Тюмени - родном городе для Запсибкомбанка. ПАО "Запсибкомбанк" отмечен экспертами в номинации "Сделка года" за самую значимую для развития Урало-Сибирского региона сделку- успешную продажу народных облигаций Ямала.

18 октября 2017 года было завершено размещение дебютного выпуска облигаций государственного внутреннего займа облигации Ямало-ненецкого автономного округа для физических лиц. Учитывая высокий спрос граждан на облигации, их размещение удалось завершить значительно ранее планируемого срока. Общий объем выпуска составил 1 000 000 штук по номинальной стоимости 1 000 рублей. ПАО "Запсибкомбанк" выступил агентом по размещению и продолжает выполнять агентские функции по выкупу, обслуживанию и погашению облигаций государственного внутреннего займа ЯНАО для физических лиц.

"Хотим поблагодарить организаторов премии и экспертов за высокую оценку деятельности ПАО "Запсибкомбанк". Отмечу, что выпуск и досрочная реализация облигации Ямало-ненецкого автономного округа говорит об интересе россиян инвестировать в родной регион", - отметила вице-президент ПАО "Запсибкомбанк" Наталья Рыкова.