Руководитель Уралуправтодора осмотрел участок тюменской федеральной трассы

Начальник ФКУ "Уралуправтодор" Алексей Борисов 27 января прокатился с инспекционным осмотром по участку федеральной автодороги Р-402 от Тюмени до границы с Омской областью. Компанию руководителю сотавили директор Тюменского филиала Денис Бажура и замдиректора подрядной организации АО "ТОДЭП" Алексей Павлов.

Участники поездки оценили состояние дорожного покрытия и качество эксплуатации данного участка трассы в зимний период, провели осмотр объектов транспортной безопасности, а также проверили готовность подрядной организации к борьбе с непогодой. Несмотря на незначительное количество осадков в январе, дорожники находятся в состоянии постоянной готовности.

Алексей Борисов дал положительную оценку работы подрядчика, высказав незначительные замечания. Представитель АО "ТОДЭП" устранит имеющиеся небольшие недоработки в ближайшие три дня, сообщили в пресс-службе "Уралуправтодора".

Если у вас в поездке по Уральскому федеральному округу возникли какие-то вопросы к дорожным службам, их можно задать дежурно-диспетчерской службе, телефон 8-800-200-63-06 - звонок бесплатный, пользоваться можно круглосуточно.