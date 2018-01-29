Тюменки в отпуске по уходу за ребенком могут пройти профессиональное обучение бесплатно

В Тюмени женщины в отпуске по уходу за ребенком от 1,5 лет до 3 лет (подтверждение периода приказом с организации), планирующие возобновить трудовую деятельность в 2018 году, могут бесплатно пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование. Обучение по очно-заочной форме в I квартале 2018 года проводит Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района.

До 10 февраля 2018 ведется набор в учебные группы:

1. Повышение квалификации по курсу "Менеджер по закупкам" (закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ). Период обучения — 3 недели.

2. Повышение квалификации по курсу "Ценообразование и сметное дело в строительстве с изучением программы "Гранд Смета". Период обучения — 2 недели.

3. Повышение квалификации по курсу "Система автоматизированного проектирования "Auto Cad". Период обучения — 2 недели.

4. Профессиональная подготовка по курсу "Повар". Период обучения — 2 месяца.

5. Профессиональная подготовка по курсу "Кондитер" Период обучения — 2 месяца.

6. Профессиональная подготовка по курсу "Портной". Период обучения — 2 месяца.

7. Программа дополнительного профессионального образования "Мастер ногтевого сервиса" — 6 недель.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 27-35-30, отдел профессионального обучения.