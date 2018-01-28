В Сорокинском районе появится деревообрабатывающее производство

18:47 27 января 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
biznes-v-shvejtsarii.ru

В Пинигинском поселении Сорокинского района Тюменской области планируют запустить деревообрабатывающее производство на базе существующего потребительского кооператива.

Вопросы улучшения  инвестклимата обсуждались на совещании глав поселений района. Так, в нескольких поселках рассматривают вопросы по созданию шиномонтажных мастерских, открытию магазинов, оказанию услуг по вывозу жидких бытовых отходов, пишет "Тюменская линия".

Среди вопросов, которые необходимо решать, названы отток трудоспособного населения из деревень, недостаточный уровень информированности жителей о реализуемых программах поддержки и низкий уровень стартового капитала для развития собственного бизнеса.

Теги: инвестпроекты
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2018