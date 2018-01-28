В Сорокинском районе появится деревообрабатывающее производство

В Пинигинском поселении Сорокинского района Тюменской области планируют запустить деревообрабатывающее производство на базе существующего потребительского кооператива.

Вопросы улучшения инвестклимата обсуждались на совещании глав поселений района. Так, в нескольких поселках рассматривают вопросы по созданию шиномонтажных мастерских, открытию магазинов, оказанию услуг по вывозу жидких бытовых отходов, пишет "Тюменская линия".

Среди вопросов, которые необходимо решать, названы отток трудоспособного населения из деревень, недостаточный уровень информированности жителей о реализуемых программах поддержки и низкий уровень стартового капитала для развития собственного бизнеса.