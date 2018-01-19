В Тюменской области в 2017 году ввели в эксплуатацию более 1,4 млн квадратов жилья

По данным Тюменьстата, в 2017 тюменские строители ввели в эксплуатацию примерно 765 тысяч квадратных метров многоквартирного жилья и 655 тысяч – индивидуального, перевыполнив планируемый показатель на 20 тысяч квадратов. В среднем на жителя области приходится около 1 квадратного метра новостроек.

Большая часть новостроек зарегистрирована в Тюмени (646,5 тыс. кв м) и Тюменском районе (428,6 тыс. кв. м). Свыше ста тысяч квадратных метров жилья построено за год в Тобольске, где совместно с "Сибуром" реализуется проект по арендному жилью.

Непростая экономическая ситуация оказала влияние на строительную отрасль, однако объемы ввода жилья в области остаются выше среднероссийских показателей. "Тюменские строители вносят значительный вклад в укрепление экономики и социальной сферы Тюменской области, успешно решают поставленную президентом России задачу по повышению доступности жилья", – подчеркивает губернатор Владимир Якушев.

Лидеры отрасли по вводу жилья в 2017 году:

ОАО "Тюменская домостроительная компания" (136 192 кв. м)

ООО "Сибстройсервис" (68 200 кв. м)

ООО "Городок" (50 132 кв. м)

ООО "Брусника. Тюмень" (46 945 кв. м)

ЗАО "Завод ЖБИ-3" (42 122 кв. м)

ООО "Новин квартал" (34 025 кв. м)

ООО "С.Б.К." (21 831 кв. м)

ООО "Акварель" (19 434 кв. м)

ООО "ЭНКО-ГРУПП" (17 582 кв. м)

ООО "МонтажТИС" (17 550 кв. м).

Как сообщили в Государственном управлении строительства Тюменской области, в планах на ближайший год - ввод в эксплуатацию 1 млн 250 тысяч квадратных метров жилья. Тюмени продолжается комплексная застройка новых микрорайонов "Ново-Патрушево" и "Преображенский", "Звездный городок", жилой комплекс "Олимпия" и других. Одновременно за счет областных средств возводится социальная инфраструктура. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию школу в микрорайоне "Ямальский-2" и детский сад в микрорайоне Тюменский-2". Продолжается строительство школы в микрорайоне "Суходолье". Социальные объекты строят и инвесторы.