Сбербанк открыл кредит на 6,7 млрд рублей для строительства жилкомплекса "Заветный" в Тюмени

Сбербанк профинансировал строительство жилого комплекса "Заветный" в Тюмени в районе новой Лесобазы. Кредитная линия в размере 6,7 млрд рублей была открыта группе компаний "Паритет Девелопмент" до июня 2027 года. Срок реализации проекта запланирован на третий квартал 2027 года.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Группа "Паритет Девелопмент" активно строит жилые комплексы в Тюменской и Свердловской областях. Недавно компания начала строительство нового жилого комплекса "Заветный" в Тюмени. Этот проект увеличит общую жилую площадь района Новая Лесобаза на 73 тысячи квадратных метров. Благодаря новым современным жилым проектам облик района был существенно изменён. Проект "Заветный" продолжит развивать уникальный образ молодого района, в котором активно развиваются современная инфраструктура, дороги, парки и магазины, а также открываются новые школы. Мы видим высокую инвестиционную привлекательность проекта и поэтому оказываем ему финансовую поддержку.

"Строительство флагманского проекта — жилого комплекса "Заветный" — началось в декабре 2024 года в районе, известном своими зелёными зонами и развитой инфраструктурой. Мы рады сотрудничеству со Сбербанком, которое открывает для нас новые горизонты для развития наших проектов. Жилой комплекс "Заветный" станет особенным местом для жителей Тюмени, где они смогут наслаждаться уютом и комфортом современного жилья", - считает бенефициар ГК "Паритет Девелопмент" Павел Галкин.

Жилой квартал "Заветный" строится в границах улиц Лесопарковой и Стартовой. Дома предусматривают переменную этажность от 12 до 24 этажей. Рядом расположены детский сад №36, школа №67 и поликлиника №13. Проект включает в себя дизайнерские парадные с face ID и мини-лобби, видовые квартиры с панорамным видом на город, сити-хаусы с террасами и отдельным входом. Также предусмотрен собственный бульвар, который объединит все кварталы в единое общественное пространство, закрытые и безопасные дворы с обилием зелени и арт-объектов.