В Тюменской области готовят проект "Продаём Тюменское!"

Инвестиционное агентство Тюменской области совместно с деловыми объединениями региона приступило к обсуждению проекта программы "Продаём Тюменское!". Проект нацелен на повышение конкурентоспособности местных товаропроизводителей и на увеличение уровня их продаж. К его разработке присоединились представители "Опоры России" и "Деловой России".

Условно проект можно разделить на несколько модулей. Первый — образовательные проекты: школа предпринимателя "Продаём Тюменское!" и "Школа экспорта". Второй — маркетинговая поддержка в позиционировании товара. Третий — реализация стратегии по выводу тюменских товаров на рынки соседних регионов и стран. Особое внимание планируется уделить развитию экспортного потенциала и кооперации товаропроизводителей.

О необходимости преодоления дефицита компетенций предпринимателей в области продаж говорил губернатор Тюменской области Владимир Якушев в ежегодном послании в 2017 году.

Инвестиционное агентство приглашает предпринимателей принять участие в исследовании с целью выявления наиболее важных и актуальных тем в сфере продвижения продукции. Более подробная информация по телефону +7 (3452) 49-99-44.