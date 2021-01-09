Сельхозпредприятия Тюменской области развивают систему сбыта

Сельхозпредприятия Тюменского района используют все возможности для распространения свое продукции. Это продажи в крупных торговых сетях, собственные фирменные магазины и онлайн-продажи.

Как сообщили в управлении АПК Тюменского района, три птицефабрики и тепличный комплекс "ТюменьАгро" распространяют свою продукцию через большие федеральные торговые сети. У малого и среднего бизнеса сохранились свои торговые сети. Остальные участвуют в торгах, принимают индивидуальные заказы.

Отметим, налаженный сбыт стал конкурентным преимуществом сельхозпредприятий Тюменского района в прошлом году. Только в животноводстве и птицеводстве произведено более 93 тысяч тонн мяса и один миллион 352 тысячи яиц.

По словам генерального директора кролиководческого комплекса "Рощинский" Николая Степанова, среди потребителей повысился спрос на полуфабрикаты. Заказы на пельмени идут и от индивидуальных предпринимателей.

"Кроме того, кратно увеличили продажи через интернет, освоили доставку на дом. Прошлый год многому нас научил - не пренебрегать никакими возможностями для сбыта, искать новые пути к потребителю", - добавил руководитель.