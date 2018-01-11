Из тюменского магазина изъяли 600 кг "санкционной" пекинской капусты

13:30 11 января 2018
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Накануне в Тюмени уничтожили более 600 килограммов этого овоща. Партию пекинской капусты контролирующие органы изъяли со склада одной из торговых точек города.

Как сообщили в пресс-службе Тюменской таможни, страной происхождения товара была Польша, с территории которой его ввоз в Российскую Федерацию запрещен. 614 кг капусты уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов.

Теги: овощи , Польша , продукты , санкции , таможня
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