Промышленность Тюменской области демонстрирует рост

Индекс промышленного производства в Тюменской области по итогам января-ноября 2017 года составил 102,5% к аналогичному периоду прошлого года. По информации Тюменьстата, основной рост обеспечили обрабатывающие производства при снижении показателей по добыче полезных ископаемых.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев подчеркнул, что одним из важных факторов развития тюменской промышленности стала государственная поддержка.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в 2017 году тюменские предприятия сумели в дополнение к региональным льготам и преференциям получить субсидии Минпромторга России на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий продукции. Благодаря этому производства могут возместить до 50% фактически понесенных затрат на некоторые виды расходов.

В частности, АО "ГМС "Нефтемаш" получил поддержку на компенсацию части затрат, связанных с освоением выпуска системы подготовки газа. ОАО "Тюмень-Дизель" сможет использовать субсидию на производство стальных водогрейных котлов модификации этого года.

Отметим, данный механизм господдержки повышает конкурентоспособность пилотных партий по отношению к серийному производству. В 2018 году предоставление субсидий из федерального бюджета продолжится.