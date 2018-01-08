В Тюмени почти раскуплены квартиры в новостройках

В Тюмени количество квартир, которые продаются в новостройках, быстро уменьшается. По оценкам экспертов в сфере недвижимости, к моменту ввода дома в эксплуатацию продано до 97% квартир.

Предполагается, что оставшиеся квартиры в домах, которые сданы в декабре 2017 года, будут реализованы до конца января 2018 года. Основные продажи идут по объектам со сроком сдачи на 2018-2019 годы.

"Новые проекты, которые мы увидим в 2018 году, будут продаваться по-новому. Это уже другие вложения и другая математика на рынке", - отмечает аналитик рынка недвижимости Андрей Панасюк.

По его мнению, такой временный дефицит готового жилья положительно скажется на развитии регионарного рынка. Проекты, разрешение на строительство которых находится в стадии согласования, уже будут выводить предложение с новыми ценами. Эксперт предполагает, что стоимость квадратного метра на первичном рынке будет расти пропорционально снижению банковских ставок.

Однако покупатель в любом случае остается в плюсе, уверен аналитик. "Даже частичное повышение цен осенью 2017 года при снижении банковской ставки дало покупателям больше возможностей. Фактически те, кто планировал покупку однокомнатной квартиры, смогли себе позволить двухкомнатную, потому что при расчёте по новым ставкам платеж изменился незначительно", - подчеркнул Андрей Панасюк. И добавил, что особо выгодным приобретение жилья будет в ближайшие дни, до нового повышения цен, но по скорректированным в меньшую сторону ипотечным ставкам, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".