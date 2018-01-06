Селяне Тюменской области разводят больше коров

В Тюменской области растет количество семей, которые держат пять и более голов крупного рогатого скота. Это способствует увеличению объемов молока и заготовленного мяса.

Как рассказал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов, за девять месяцев 2017 года объем молока, сданного владельцами КФХ и ЛПХ, увеличился на тысячу тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В два раза больше заготовлено и мяса.

Он отметил, что тюменцы, занимающиеся сельским хозяйством, периодически сталкиваются с трудностями. Например, в 2017 году весенний паводок подтопил сельхозугодья Абатского района, где осуществлялся выпас домашних животных. Из-за этого стало невозможным заготовить достаточное количество кормов, поэтому несколько глав ЛПХ этого муниципалитета приняли решение о сдаче поголовья.

Продолжается борьба с распространением вируса лейкоза КРС в личных подсобных хозяйствах. Согласно областной программе, к 2021 году планируется оздоровить все стада КРС в регионе.

По словам Владимира Чейметова, основная задача фермеров – работать над повышением качества молока, обеспечивая не только собственное потребление, но и реализуя сырье в муниципалитете. Молоко с личных подворий пользуется спросом и на сельскохозяйственных ярмарках, и у учреждений социальной сферы, пишет "Тюменская область сегодня".

