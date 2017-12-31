Тюменская область опережает среднероссийский показатель по инвестициям на душу населения

За девять месяцев 2017 года объем инвестиций на душу населения в Тюменской области составил 130,9 тысячи рублей. По этому показателю Тюменская область более чем в два раза превышает общероссийские данные – 66 тысяч рублей, занимая в рейтинге субъектов РФ 9 место в стране, пишет "Вслух.ру".

По абсолютном объему инвестиций Тюменская область занимает 11 место среди регионов России. В целом, за январь - сентябрь 2017 года объем инвестиций в основной капитал составил в Тюменской области 192 млрд рублей, что на 4,5% больше чем за аналогичный период прошлого года. В большей степени, рост инвестиций обеспечен реализацией проекта крупнейшего в стране нефтехимического комплекса "Запсибнефтехим" в Тобольске, который развивает компания "Сибур".

Кроме того, в 2017 году в регионе открылось 21 новое производство. Среди самых крупных проектов можно выделить молочный комплекс компании "Дамате", комплекс по глубокой переработке пшеницы "АминоСиб", производство по заканчиванию скважин компании "Бейкер Хьюз", завод по производству упаковочной тары "Полипак".