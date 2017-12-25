Запсибкомбанк принял участие в ежегодном финансовом форуме "Челябинская область – "Территория бизнеса"

В декабре состоялся ежегодный финансовый форум "Челябинская область – Территория бизнеса". Организаторами форума выступили издательский дом "Кредитная Линия", совместно с ООО "Деловая Россия", МФЦ "Территория Бизнеса", при поддержке Министерства экономического развития Челябинской области и Фонда развития малого и среднего предпринимательства региона.

В работе форума приняли участие руководители и собственники бизнеса, представители банковской сферы и органов власти Челябинска и области. Сотрудникам Запсибкомбанка, помимо обмена опытом и знаниями, на форуме удалось договориться с несколькими компаниями о дальнейшем финансовом сотрудничестве.

"Мы были рады встретиться с представителями бизнес - сообщества города и обсудить возможности для дальнейшего сотрудничества в плане корпоративного обслуживания, кредитования малого и среднего бизнеса. Несомненно, присутствие представителей нашего банка на данном мероприятии способствуют увеличению числа новых клиентов", - отметила директор ОО "Челябинский" Жанна Ишмуратова.