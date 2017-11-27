Тюменский "Стеклотех" поздравил своих сотрудников с профессиональным праздником

День стекольщика отметили на тюменском заводе "Стеклотех". В честь профессионального праздника на предприятии отметили лучших специалистов.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, всего на заводе в Тюменском районе работает около 500 человек. Большинство специалистов – местные жители. Вахтовиков насчитывается около 10 человек, они уже перевезли за собой семьи.

"Чем выше становилась квалификация тюменских работников, тем меньше становилась необходимость в приглашенных специалистах. Производство у нас сложное, поэтому есть потребность и в инженерах-физиках, и в стекловарах, и в наладчиках, и в слесарях. Лучшие сотрудники ежегодно получают заслуженные награды", - рассказала генеральный директор завода "Сткеклотех" Елена Острягина.

По итогам первого полугодия на предприятии выпустили почти 134 миллиона бутылок. В декабре этот показатель может превысить 250 миллионов, что станет своеобразным рекордом.

