Тюменский "Стеклотех" поздравил своих сотрудников с профессиональным праздником

19:59 26 ноября 2017
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news.vsemetri.com
| Фото: news.vsemetri.com

День стекольщика отметили на тюменском заводе "Стеклотех". В честь профессионального праздника на предприятии отметили лучших специалистов.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, всего на заводе в Тюменском районе работает около 500 человек. Большинство специалистов – местные жители. Вахтовиков насчитывается около 10 человек, они уже перевезли за собой семьи.

"Чем выше становилась квалификация тюменских работников, тем меньше становилась необходимость в приглашенных специалистах. Производство у нас сложное, поэтому есть потребность и в инженерах-физиках, и в стекловарах, и в наладчиках, и в слесарях. Лучшие сотрудники ежегодно получают заслуженные награды", - рассказала генеральный директор завода "Сткеклотех" Елена Острягина.

По итогам первого полугодия на предприятии выпустили почти 134 миллиона бутылок. В декабре этот показатель может превысить 250 миллионов, что станет своеобразным рекордом.

Теги: профессии , праздник , Тюменский район , завод
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