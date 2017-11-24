Тюмень наметила совместные проекты с китайским госхолдингом в сфере медицины и туризма

Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Сотрудничество в развитии транспортной инфраструктуры, медицинской и туристической сферы, а также создание торгово-логического центра обсудили накануне губернатор Владимир Якушев и представители китайской государственной компании "Поли Интернэшнл".

Возглавляющий делегацию высший советник "Поли Интернэшнл" Цзинь Чуньлай отметил рост тюменской экономики и что Тюменская область представила интересные идеи, которые могут быть реализованы. Среди перспективных проектов были обозначены: строительство третьей очереди Онкологического центра, "Медицинский город", а также проекты по дорожному строительству, создание центра сотрудничества на площадке индустриального парка ДСК-500, оснащенной необходимой инженерной инфраструктурой, строительство спортивных объектов и рекреационного термального комплекса на базе тюменской "Жемчужины Сибири".

"В Тюменской области много красивых мест. Здесь замечательная природа, и регион может стать новой точкой притяжения китайских туристов, помимо Байкала и Петербурга", — считает Цзинь Чуньлай.

Стороны договорились детально проработать все предложения и составить дорожные карты их реализации, чтобы приступить к работе в ближайшей перспективе. Как сообщили в пресс-службе губернатора, представители компании побывали на площадках индустриальных парков, в "Медицинском городе" и "Жемчужине Сибири". Сегодня пройдут переговоры с представителями банкового сообщества, с Агентством инфраструктурного развития, а также встречи с руководством департамента по спорту и главного управления строительства региона.

Холдинговая компания "Поли Интернэшнл" – крупное государственное предприятие, которым управляет государственная комиссия по надзору и управлению имуществом госсовета КНР. "Поли Интернэшнл" работает более чем в 100 странах мира и насчитывает свыше 600 предприятий различного уровня, на которых задействованы 60 тыс. специалистов. В России компания уже сотрудничает с Татарстаном, Тульской и Мурманской областью и другими регионами.