Резидентом Тюменского филармонического оркестра стал китайский композитор

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13 декабря в Тюменской филармонии художественный руководитель и главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник и китайский композитор Ду Сяосу подписали меморандум о статусе резидента оркестра.

Юрий Медяник назвал это событие знаковым для оркестра:

Одним из направлений развития оркестра для меня, как художественного руководителя, является сотрудничество с современными композиторами. Я уверен, что подписание данного меморандума откроет перед нами новые интересные перспективы, а сегодняшний концерт станет подтверждением наших серьезных намерений.

Ду Сяосу отметил, что стал композитором, изучая творчество Чайковского, Шостаковича, Римского-Корсакова и других:

Для меня большая честь находиться в стране, где жили эти выдающиеся личности. Уверен, что наше музыкальное сотрудничество будет столь же плодотворным, как и дипломатические отношения между нашими странами. Также я надеюсь, что наше взаимодействие позволит вашей публике расширить свой музыкальный кругозор.

Согласно меморандуму тюменский оркестр обязуется исполнять произведения Ду Сяосу, который, в свою очередь, обязуется популяризировать оркестр и создавать эксклюзивные произведения, посвященные отношениям между Китаем и Россией. Эти произведения будут исполняться ТФО на территории России, пояснили суть соглашения в пресс-службе ТКТО.

По словам Медяника, в этом и следующем филармонического сезона композитор будет писать специально для оркестра произведения, который будет первым их исполнять.