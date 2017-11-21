Группа "Свеза" намерена купить Тюменский фанерный завод

Группа "Свеза" подписала соглашение об основных условиях приобретения 100% группы Тюменского фанерного завода с владельцем и основателем предприятия Альмирой Каримовой. Компания направила ходатайство об одобрении сделки в ФАС России.

Как сообщает пресс-служба группы "Свеза", в случае одобрения покупка Тюменского фанерного завода станет частью стратегического плана группы по расширению портфеля активов с высоким потенциалом роста и увеличению доли российской продукции в мировой деревообрабатывающей индустрии.

Сейчас Тюменский фанерный завод производит около 90 000 м³ березовой фанеры в год. В ближайшие годы планируется увеличение объема производства до 120 000 м³ в год.

"Тюменский фанерный завод — самое современное предприятие, оснащенное оборудованием от лидирующих международных производителей. В случае закрытия сделки группа "Свеза" планирует осуществить плавную интеграцию предприятия в свой холдинг, сохраняя и развивая лучшие практики, персонал, укрепляя сотрудничество с текущими клиентами и поставщиками компании", — отметил генеральный директор группы "Свеза" Анатолий Фришман.

Группа "Свеза" − российская компания, специализирующаяся на производстве березовой фанеры. По итогам 2017 года инвестиции группы "Свеза" в основные активы составят 4,5 млрд рублей. Производственный план группы "Свеза" на 2018 год — более 1,15 млн м³ березовой фанеры.

В состав "Свеза" входят шесть комбинатов на территории России: "Свеза Усть-Ижора", г. Санкт-Петербург; "Свеза Кострома", г. Кострома; "Свеза Новатор", Вологодская область; "Свеза Уральский", Пермский край; "Свеза Мантурово", Костромская область; "Свеза Верхняя Синячиха", Свердловская область.