Андрей Артюхов: Тюменский фанерный завод отвечает современным требованиям экологической безопасности

В преддверии Дня работников леса первый заместитель председателя облдумы, глава депутатской фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов побывал на Тюменском фанерном заводе.

Парламентарий поздравил работников завода с предстоящим профессиональным праздником, а лучшим сборщицам Ольге Ивановой и Любови Кулаковой еще и вручил награды облдумы.

Исполнительный директор завода Гузалия Учар провела Андрея Артюхова по цехам предприятия и рассказала о современных технологиях производства фанеры.

Тюменский завод – это крупнейший производитель фанерной продукции в Западной Сибири. Современное предприятие с безотходной технологией производства было запущено в Тюмени в 2008 году. На заводе установлено новейшее оборудование из разных стран мира. На предприятии трудится более 700 человек.

Ежегодно для производства фанеры перерабатывается более 150 000 м³ фанерного сырья - исключительно березы. Остатки сырья после переработки используются в котельной завода для производства собственной электроэнергии. Использованная для технических нужд вода не сливается, а применяется для производства клея. Благодаря этим технологиям производство фанеры на тюменском заводе является безопасным и экологически чистым.

Высокий уровень подготовки персонала и постоянный контроль качества продукции позволили заводу зарекомендовать себя на международном рынке, как производителя высококачественной продукции. Отметим, что более 75% от общего объема продукции экспортируется в 42 страны мира.

Андрей Артюхов отметил, что именно Тюменский фанерный завод губернатор Владимир Якушев привел в качестве примера высокотехнологичного и экологически безопасного предприятия. Это глава области отметил в ходе общения с жителями села Нижние Аремзяны Тобольского района, обсуждая с ними проект строительства там фанерного комбината, где хотят применять аналогичные технологии.

"При деревообработке и производстве фанеры на заводе используются самые передовые технологии, сотрудники предприятия – это высококвалифицированные специалисты с огромным опытом работы, люди, несущие ответственность за свой труд. Очень важно, что производство отвечает всем современным требованиям экологической безопасности", - резюмировал Андрей Артюхов.