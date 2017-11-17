Столичный эксперт по маркетингу Михаил Колонтай проведет мастер-класс в Тюмени

Мастер-класс "Продающие практики маркетинга от международных и российских компаний" проведет в Тюмени специальный гость Русской Школы Управления из Москвы, консультант по управлению маркетингом и продажами, стратегическому менеджменту и лидерству Михаил Колонтай.

Мероприятие состоится 23 ноября в ресторане "Vintage" (Республики, 143А). Программа предназначена для руководителей компаний, сотрудников отдела маркетинга, директоров по развитию и сотрудников по работе с клиентами.

В рамках мастер-класса пройдет обсуждение и рассмотрение следующих вопросов: Что происходит в российской экономике: "победители" и "проигравшие". В каких отраслях будет продолжаться "застой"? Как скоро начнется экономический рост? Госкомпании vs малый бизнес. Восемь компетенций в малом бизнесе. Новая четырехфакторная конфигурация малого бизнеса.

Также в программе предусмотрен кейс под названием "Бешеная сушка", в рамках которого обсудят новые конкурентные стратегии для малого и среднего российского бизнеса. Что такое нишевая стратегия, и как она строится? Как формируются барьеры в малом бизнесе? Ответы на эти и другие вопросы найдут участники мастер-класса Михаила Колонтая.

Подробности и запись по телефону +7 (3452) 45 22 55.

Михаил Колонтай - эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ, профессор Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС при Президенте РФ, бизнес-консультант, аккредитованный тьютор Chartered Institute of Marketing. Сфера профессиональных интересов: лидерство (управление немотивированным и мотивированным поведением), стратегический и операционный маркетинг, стратегический менеджмент. В процессе преподавания использует методики нобелевского лауреата по экономике Д.Канемана для активизации Системы мышления 2, а также модель "двойная спираль" К. Арджириса. Автор 40 научных работ, в том числе четырех книг по маркетингу, менеджменту и деловым культурам.