Тюменская птицефабрика "Боровская" наращивает глубокую переработку яйца

Птицефабрика "Боровская", расположенная в Тюменском районе, планирует до конца 2018 года увеличить глубокую переработку яйца до 1,5 млн штук в сутки благодаря реализации стратегического плана по реконструкции и модернизации предприятия на 2016 — 2018 годы.

По информации "Вслух.ру", на птицефабрике запланировано: строительство 4 цехов выращивания поголовья на 60 тыс. птицемест, модернизация клеточного оборудования в 4 птичниках, строительство яйцесортировально-логистического комплекса с пропускной способность 3,5 млн штук яйца в сутки, реконструкция кормоцеха производительностью 700 тонн в сутки и др.

Напомним, что ПАО "Птицефабрика "Боровская" является одним из крупнейших предприятий Европы в своей отрасли. Ежегодный объем производства яйца здесь превышает 1 млрд штук в год.