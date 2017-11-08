Русская Школа Управления приглашает тюменцев на встречу с Михаилом Колонтаем

Ноябрь объявлен в Русской Школе Управления месяцем маркетинга. В этот период запланировано три мероприятия от ведущего российского эксперта по маркетингу Михаила Колонтая.

Мастер-класс под названием "Продающие практики маркетинга международных и российских компаний" состоится в Русской Школе Управления 23 ноября, а также пройдет Клуб Русской Управленческой Грамотности на тему "Лицо" современного маркетинга: женское или мужское?", спикером будет выступать Михаил Колонтай, а также успешные руководители Тюмени в сфере маркетинга и не только.

С 24 по 26 ноября в Русской Школе Управления пройдет модуль Mini MBA "Маркетинг для руководителя" с Михаилом Колонтаем.

Михаил Колонтай - эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ, профессор Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС при Президенте РФ, бизнес-консультант, аккредитованный тьютор Chartered Institute of Marketing. Сфера профессиональных интересов: лидерство (управление немотивированным и мотивированным поведением), стратегический и операционный маркетинг, стратегический менеджмент. В процессе преподавания использует методики нобелевского лауреата по экономике Д.Канемана для активизации Системы мышления 2, а также модель "двойная спираль" К. Арджириса. Автор 40 научных работ, в том числе четырех книг по маркетингу, менеджменту и деловым культурам.

Для тех, кто планирует попасть на мероприятия коллективно, будет действовать специальное предложение, уточнить информацию можно по телефону +7 (3452) 45 22 55 или +7 (906) 824 2000. Русская Школа Управления учит побеждать и извлекать выгоду в любых обстоятельствах.