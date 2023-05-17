Тюменским НКО расскажут, как повысить свою финансовую устойчивость

Центр "Семья" начинает серию семинаров по повышению финансовой устойчивости НКО. Первый семинар-практикум по данной теме состоится уже 30 мая (начало в 10:30 часов). Он будет посвящен достаточно новой для тюменских некоммерческих организаций теме: созданию фондов целевого капитала.

За счет данного механизма некоммерческая организация при соблюдении определенных условий может обеспечить постоянное поступление дохода, благодаря которому можно будет осуществлять развитие организации и реализацию социальных проектов.

Представителей некоммерческого сектора ожидают выступления признанных экспертов в области целевого капитала, а также примеры успешных кейсов. Спикерами семинара станут Иван Куликов, директор Центра правовых знаний по целевым капиталам ассоциации "Юристы за гражданское общество" (г. Москва) и Алексей Ларионов, директор центра развития карьеры и взаимодействия с выпускниками ТюмГУ, член Общественной палаты Тюменской области, менеджер Фонда целевого капитала ТюмГУ.



Участники познакомятся с историей возникновения, развития и взаимодействия фондов целевого капитала на протяжении последних десятилетий. Узнают типы фондов целевого капитала, их классификацию, различия между фондами частного и государственного секторов. Изучат преимущества использования фондов целевого капитала для бизнеса, инвесторов и для социальной среды, возможные риски и ограничения при работе с фондами целевого капитала, а также способы уменьшения и минимизации этих рисков.

Рассмотрение практических аспектов работы с фондами целевого капитала поможет с выбором, оценкой и управлением инвестициями, а также анализом инвестиционной политики.

Мероприятие организуют специалисты Ресурсного центра подготовки и повышения квалификации и подготовки кадров сотрудников СО НКО регионального центра "Семья".

Для участия в семинаре необходимо пройти регистрацию до 10.00 29 мая.