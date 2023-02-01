Семинар-совещание по охране труда проведут в Тюмени 3 февраля

3 февраля департамент труда и занятости населения Тюменской области проводит семинар-совещание "Риск-ориентированный подход в обеспечении работников спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ. Особенности обучения по охране труда с 01.09.2022". Мероприятие организовано совместно с ООО "Техноавиа-Тюмень", АНО ДПО НТЦ "Сигур", при участии Государственной инспекции труда в Тюменской области, АНО "Тюменский Межрегиональный Центр Охраны Труда".

На мероприятии планируется рассмотреть актуальные вопросы по охране труда, в том числе:

- новые правила обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ, вступающие в силу с 1 марта 2023 года;

- особенности расследования несчастных случаев на производстве в соответствии с приказом Минтруда России от 20.04.2022 № 223н;

- требования по обучению по охране труда с 1 сентября 2022 года и с 1 марта 2023 года (постановление Правительства РФ от 24.12.2022 № 2464); новые требования к оформлению инструкций по охране труда с 1 января 2023 года и др.

Участники мероприятия смогут задать интересующие их вопросы по рассматриваемым темам. Кроме этого будет организована выставка средств индивидуальной защиты.

Участие в мероприятии бесплатное. Условия участия в семинаре можно узнать по тел. 8-932-323-33-99.