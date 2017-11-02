Партнеры Запсибкомбанка получили доступ к новому сервису

17:37 01 ноября 2017
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26 октября в Тюмени прошла презентация нового сервиса от ПАО "Запсибкомбанк" — личный кабинет для партнеров.

"Попробуй личный кабинет на вкус" — под таким лозунгом прошла встреча, где партнеры опробовали все нововведения и преимущества личного кабинета, познакомились с его функциональностью, возможностями в работе и оперативном взаимодействии с банком. 

Сервис "Личный кабинет" от Запсибкомбанка делает весь путь прохождения заявки прозрачным  для риелтора и ипотечного брокера, с его помощью партнеры Запсибкомбанка  значительно сэкономят свое время и время клиента, а также повысят уровень обслуживания и количество продаж.

"Уверены, что новый сервис будет полезным нашим партнерам,  позволит оперативно, просто и, главное, безопасно подавать заявки, получать обратную связь и быть в курсе новостей от Запсибкомбанка", — комментирует заместитель дирекции розничного бизнеса  Татьяна Маркова.

Теги: ЗСКБ , Запсибкомбанк , деньги , банки
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