Партнеры Запсибкомбанка получили доступ к новому сервису

26 октября в Тюмени прошла презентация нового сервиса от ПАО "Запсибкомбанк" — личный кабинет для партнеров.
"Попробуй личный кабинет на вкус" — под таким лозунгом прошла встреча, где партнеры опробовали все нововведения и преимущества личного кабинета, познакомились с его функциональностью, возможностями в работе и оперативном взаимодействии с банком.
Сервис "Личный кабинет" от Запсибкомбанка делает весь путь прохождения заявки прозрачным для риелтора и ипотечного брокера, с его помощью партнеры Запсибкомбанка значительно сэкономят свое время и время клиента, а также повысят уровень обслуживания и количество продаж.
"Уверены, что новый сервис будет полезным нашим партнерам, позволит оперативно, просто и, главное, безопасно подавать заявки, получать обратную связь и быть в курсе новостей от Запсибкомбанка", — комментирует заместитель дирекции розничного бизнеса Татьяна Маркова.
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