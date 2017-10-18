Банк "Открытие" предлагает новый вклад со ставкой до 10% годовых

Банк "Открытие" вводит новый срочный вклад в рублях "Высокий процент". Клиенты-физические лица могут разместить средства объемом от 50 000 рублей на срок 364 дня. Максимальная ставка по вкладу составляет 10% годовых.

Особенностью нового вклада "Открытия" является разделение срока размещения средств на 4 процентных периода по 91 дню каждый. В каждом периоде установлена отдельная процентная ставка – от 5 до 10%. Проценты выплачиваются за каждый процентный период на отдельный счет (по выбору клиента на карту, текущий счет или вклад до востребования).

Условия вклада не предусматривают пополнение и расходные операции в течение срока действия. Оформить "Высокий процент" можно в любом офисе банка "Открытие" на территории всей страны.

Более подробно ознакомиться с информацией о новом вкладе можно здесь.