Банк "Открытие" выпустил более 156 тысяч карт "Мир" зарплатным клиентам Западной Сибири

Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" осуществил миграцию более 60% действующих активных клиентов – бюджетников на карты "Мир". Всего в 2017 году банком было выпущено более 156 тысяч карт НСПК. Свыше 1500 предприятий региона были переведены на карты национальной платежной системы.

По данным на начало 2018 года, более 100 200 клиентов "Открытия" в УрФО уже активно пользуются финансовыми услугами, получая зарплату на карту "Мир" банка "Открытие". В планах Западно-Сибирского филиала "Открытия" — полностью завершить работы по миграции клиентов-бюджетников на карты "Мир" до конца первого полугодия текущего года.