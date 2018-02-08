Попадите в команду болельщиков Visa с картой банка "Открытие"

Возможность попасть на Чемпионат мира по футболу FIFA банк "Открытие" подарит пяти своим клиентам.

Для того, чтобы претендовать на поездку для двоих на Финал Чемпионата мира по футболу FIFA, совершить эксклюзивный тур по стадиону и выйти на поле или получить другие призы, нужно с 5 февраля по 5 апреля 2018 года оплачивать картой Visa банка "Открытие" ежедневные покупки от 300 рублей, а чеки регистрировать на fifa.visa.ru: 1 чек = 1 шанс, 2 шанса за каждый чек из магазинов-партнеров "Пятерочка", "Карусель", MVideo.

Счастливчиков ждут: 500 сетов болельщика (розыгрыши — каждую неделю), 50 поездок на матчи Чемпионата мира по футболу FIFA (розыгрыши — каждый месяц). Пять поездок на финал с возможностью выйти на поле будут разыграны в финале акции.