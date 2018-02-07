Банк "Открытие" предлагает новые полисы ВЗР своим клиентам

Банк "Открытие" объявляет о старте сотрудничества с новым партнером, который страхует выезжающих за рубеж. Теперь клиенты банка могут получить полисы ВЗР страхового общества "Ресо-Гарантия".

В связи с этим клиентам, у которых полисы предыдущего партнера - СК Опора и которые не совершили ни одной покупки по своим картам до 1 января 2018 года, необходимо обратиться в ближайшее отделение банка "Открытие" для замены страхового полиса.

Полисы клиентов, которым были выданы сертификаты СК Опора и которые успели совершить покупки по картам до 1 января этого года остаются действительны до даты, указанной в сертификате.